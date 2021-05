En samlet lægestand er imod tilvalgsordning. Nu melder Danske Patienter sig også i koret af kritikere

Vaccinations-tilvalgsordningen, som et politisk flertal ønsker gennemført, er kommet i strid modvind få dage før, at den efter planen skal etableres.

Tidligere på ugen protesterede en samlet lægestand mod ordningen, da de ikke sundhedsfagligt finder det forsvarligt at ordinere AstraZeneca og Johnson&Johnson på grund af risikoen for blodpropper og det faktum, at de omstridte vacciner er skubbet ud af det nationale program.

Og der er også kun modstand fra Danske Patienter, der er paraplyorganisation for 104 patient- og pårørendeforeninger i Danmark.

»Det er meget problematisk, at man beder unge mennesker, som er syge, udsatte og har isoleret sig længe om nu at påtage sig en øget risiko for at få en tidligere vaccination. Man vil i realiteten presse nogen ud i at tage en vaccination, som Sundhedsstyrelsen har vurderet er for risikabel for den generelle befolkning«, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

Organisationen har gennem to måneder kritiseret den omlægning af vaccinationsudrulningen, som fra midten af marts betød, at unge borgere med eksempelvis cancer, gigt, sklerose eller muskelsvind, der føler sig særligt udsat for covid-19, blev skubbet længere tilbage i vaccinekøen og dermed fastholdt længere i selvvalgt isolation. Danske Patienter vurderer, at det kan dreje sig om op mod 100.000 borgere.