Blinken: Det er en sand fornøjelse at være i Danmark

»Det er en sand fornøjelse at være her med dig i dag«.

Sådan lød det fra USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, på et pressemøde med sin danske kollega, Jeppe Kofod (S), efter en dag med tætpakket program, hvor han både har lagt vejen forbi statsministeren, dronningen, et møde med Grønlands og Færøernes udenrigsministre og et møde med udenrigsministeren Jeppe Kofod på tomandshånd.

Blinken kalder dagens møder for »produktive«. Han besøger København forud for et møde i Arktisk Råd i Island senere på ugen. Det er det første officielle besøg fra den amerikanske regering, siden Joe Biden blev indsat som præsident.