»Når du ikke er medlem mere, er det, som om du ikke eksisterer. Du er bare luft«

Flere hundrede medlemmer af den hemmelige Odd Fellow-orden er de seneste år enten blevet ekskluderet eller er gået i protest mod ordenens øverste leder, storsire Erling Stenholdt Poulsen. De kritiserer storsiren for at have skabt et parallelt lov-og-orden-samfund i stedet for en etisk og humanitær orden. Al kritik og diskussion bliver undertrykt og ender med, at logemedlemmer med et langt liv i ordenen bliver smidt ud, fremhæver de. Ligesom det er sket i den anden store orden herhjemme, Den Danske Frimurerorden. Kritikerne har nu oprettet en offentlig hjemmeside med interne dokumenter og nyheder fra den hemmelige orden.