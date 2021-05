S-ordfører forsvarer lempelse af dyreværnslov trods sag om udsultede dyr: »Jeg er trods alt agronom med speciale i husdyrhold«

Fund af udhungret skovkvæg, der var udsat som naturplejere på et statsejet område i Mols Bjerge, fik i april Østjyllands Politi til at rejse sigtelse mod Naturstyrelsen for overtrædelse af dyreværnsloven. Loven skal blandt andet sikre, at husdyr som køer og heste ikke får lov at sulte, uanset om de er på stald eller lever i større naturområder. Det afgørende er, om de er bag hegn.

Sagen kom frem midt i en allerede ganske ophedet debat om, hvilke regler der skal gælde for de dyr, som tænkes udsat i de nye naturnationalparker for at hjælpe med at sikre og forbedre biodiversiteten i området.

Mens tilhængerne ser dyr, som får et langt mere naturligt og godt liv med masser af plads at boltre sig på, ser modstanderne udhungrede, lidende dyr, plaget af ubehandlede sygdomme.