Leif Beck Fallesen: DI-direktør har fanget frustrationen hos sine medlemmer over at blive opfattet som forgyldte modtagere af bistandshjælp

Danmark har klaret sig bedre gennem krisen end de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med, især når vi tæller både de økonomiske og de menneskelige omkostninger. Det skyldes i høj grad det meget tætte samarbejde om kriseløsninger mellem regeringen og erhvervslivets organisationer. Det betød, at der straks fra krisens begyndelse blev spændt et sikkerhedsnet ud under virksomhedernes økonomi og beskæftigelse.

Den opskrift på kriseløsning har været flittigt i brug siden. Senest for mindre end to uger siden med en sommerpakke til især de særligt udsatte virksomheder i oplevelsesindustrien med et prisskilt på 1,6 milliarder kroner.