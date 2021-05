Leif Beck Fallesen: Regeringen styrer mod konfrontation med erhvervslivet

Danmark har klaret sig bedre gennem krisen end de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med, især når vi tæller både de økonomiske og de menneskelige omkostninger. Det skyldes i høj grad det meget tætte samarbejde om kriseløsninger mellem regeringen og erhvervslivets organisationer. Det betød, at der straks fra krisens begyndelse blev spændt et sikkerhedsnet ud under virksomhedernes økonomi og beskæftigelse.

Den opskrift på kriseløsning har været flittigt i brug siden. Senest for mindre end to uger siden med en sommerpakke til især de særligt udsatte virksomheder i oplevelsesindustrien med et prisskilt på 1,6 milliarder kroner.

Men i takt med at dansk økonomi hurtigt arbejder sig ud af krisen, bliver det stadig sværere at finde kandidater til nye hjælpepakker. Derfor bliver behovet for det tætte samarbejde mindre, og opmærksomheden flytter sig lynhurtigt fra håndteringen af krisen til, hvad der skal ske efter krisen.

De første tegn på, at regeringen og erhvervslivet er på vej mod en konfrontation, er allerede synlige. Organisationer og virksomheder klager næsten dagligt over tempoet i genåbningen af dansk økonomi. Regeringen kunne i marts sidste år gennemføre nedlukninger og igangsætte hjælpepakker på rekordtid med et enigt Folketing i ryggen og i tæt samklang med erhvervslivets og lønmodtagernes organisationer.

Kontrasten til den endnu ikke fuldbyrdede genåbning er iøjnefaldende. Den politiske enighed er væk, og erhvervslivets organisationer får stadig sværere ved at styre kritikerne i egne rækker.