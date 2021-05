Sygeplejerske: »Det er sjovt, at man altid skal retfærdiggøre, hvorfor det med lønnen betyder noget«

Når en patient vågner op efter en operation, er det sygeplejerske Louise Mønster og hendes kolleger, der står ved siden af hospitalssengen.

De sikrer sig, at patienten trækker vejret, at hjerterytmen er stabil, og de styrer den ordinerede medicin. Jobbet som opvågningssygeplejerske kræver, at man hurtigt kan skabe en god kontakt til patienten, og at man formår at samarbejde med kolleger fra andre afdelinger, så patienten kommer videre i systemet med præcise informationer om den enkeltes tilstand og behov.

»Det er det, jeg er specialiseret i«, siger 35-årige Louise Mønster.