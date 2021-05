Formand: »Det er en stor dag for mange offentligt ansatte«

Slut med uvished og social isolation. Titusindvis af offentligt ansatte kan omsider se afslutningen på et hjemmearbejdsliv, der for mange har varet lige siden den første nedlukning af Danmark i marts 2020.

»Det her har vi ventet på - så det er en stor dag for mange offentligt ansatte. Nu er opgaven for arbejdsgiverne at tage godt imod en medarbejderstab, der i den grad skal finde tilbage til arbejdspladsen med kolleger og masser af øjenkontakt«, siger Sara Vergo, formand for de offentligt ansatte medlemmer af fagforbundet Djøf.

Så sent som i sidste måned bad Djøf regeringen og Folketinget om at huske de offentligt ansatte i de politiske genåbningsplaner.