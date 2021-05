Flere end 600.000 kan snart bruge coronapas uden hyppig test

Fremover vil første stik med en coronavaccine være gyldigt i coronapasset, 14 dage efter at man er blevet stukket. Det er en del af en ny genåbningsaftale, som Folketinget blev enige om natten til tirsdag. Tidligere var vaccinationen først gældende i coronapasset, 14 dage efter at man havde fået stik nummer to.

Lidt flere end 622.000 personer i Danmark har fået første stik med en vacciner og afventer andet stik, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI). De vil få gavn af ændringen, og de skal dermed ikke længere tage en coronatest for at kunne gå ud og spise, på bar eller i biografen.

Ændringen kommer flere til gavn, fordi de danske sundhedsmyndigheder for nogle uger siden besluttede at forlænge intervallerne mellem første og andet stik. Der er dog en række praktiske ting, som skal på plads, før det kan indføres, har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyst.

DI: Det vil øge aktiviteten i samfundet

Hos erhvervsorganisation Dansk Industri mener administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, at ændringen vil sætte gang i økonomien.

»Det vil øge mobiliteten i samfundet, og det vil have stor betydning for, hvor let de vaccinerede kan besøge restauranter, forlystelser, fodbold og liberale erhverv (blandt andet frisører og massører, red.). Det vil sætte gang i samfundet, og det vil lette presset på testkapaciteten«, siger Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.

Folketinget har desuden aftalt, at coronapasset helt skal udfases i Danmark efter sommerferien. Der er ikke fastsat en endelig dato. Men selv når coronapasset efter planen på et tidspunkt har udspillet sin rolle i Danmark, vil det fortsat have en funktion. Når man rejser ud af Danmark, vil man nemlig stadig skulle bruge det.

ritzau