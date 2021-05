Nye dyr skal hjælpe naturen i Nordsjælland

Når en fjerdedel af Gribskov omdannes til naturnationalpark, skal omkring 450 stykker kronvildt, 10 elge og 50 stude hjælpe med at skaffe mere lys i skoven ved at græsse og holde noget af buskadset i skak.

Dyrene vil ikke blive udsat på en gang. Når det gælder krondyrene, som i dag ikke findes i denne del af Gribskov, vil der blive udsat 25 dyr hvert af de næste tre år. De vil så efterhånden formere sig til de omkring 450 dyr, som området vurderes at kunne bære. De vil få følgeskab af 8 svenske elge, som også skal opformere sig. Samt 50 stude, det vil sige kastrerede tyre, som netop ikke kan formere sig. Det er faktisk derfor, de er valgt, forklarer skovrider Jens Bjerregaard fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

»Hvis vi skulle have en selvreproducerende bestand af kvæg, skulle kalvene øremærkes. Det ville være en udfordring at få indfanget dem i så stort et område (13 kvadratkilometer, red.). Med stude får vi det voldsomme tramp i jorden, som ud over græsningen også er interessant set fra et natursynspunkt«, siger han.