Boligmarkedet er i undtagelsestilstand: Økonomiprofessor ønsker indgreb

Der er brug for at træde på bremsen og stramme lånebetingelser og fradrag på et brænd-varmt boligmarked, hvor risikoen for et pludseligt kollaps er blevet for stor.

Det er meldingen fra tidligere overvismand økonomiprofessor Torben M. Andersen, der deler Nationalbankens dybe bekymring over boligmarkedet, hvor priserne på ejerboliger alene de sidste 12 måneder er steget 14,3 procent – fra et i niveau, der i forvejen var skyhøjt.

»Vi er fanget i et vadested, hvor vi ikke ved, om boligmarkedet finder tilbage til normalen, i takt med at vi genåbner landet. Samtidig er det væsentlige værktøj, der kunne have modvirket problemerne, sat på pause; nemlig den nye boligskattereform, som er vedtaget, men som man har været nødt til at udskyde til 2024«.