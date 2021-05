Beskæftigelsesministeriet ønsker at forlænge tre love, som er underlagt solnedgangsklausuler til den 30. juni. Det drejer sig blandt andet om arbejdsgiverens ret til at pålægge en test på medarbejdere, samt at indkvartering for indrejsende arbejdskraft skal være covid-19 sikkert.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) oplyser, at der på tirsdagens møde var bred opbakning til forslaget om forlængelse.

Opdateres ...

Ritzau