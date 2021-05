Demonstrationsdeltagere vil klage over hundebid, tåregas og knipler

Arrangørerne af en demonstration ved den israelske ambassade i Hellerup i København, som fredag endte i voldsomt sammenstød mellem politi og demonstranter, er nu i færd med at indsamle dokumentation til en klage over Københavns Politis fremfærd.

Indtil videre har over 70 personer henvendt sig til arrangørerne, Stop Annekteringen af Palæstina, med billede- og videomateriale, som de mener dokumenterer trusler og overgreb begået af betjente under politiets opløsning af demonstrationen. Arrangørerne har indgået et samarbejde med Retshjælpen Rusk for at føre en klagesag. En række videoer af ret voldsom karakter med demonstrationsdeltagere, som bliver bidt af hunde, slået og skubbet, ligger på sociale medier. En af dem har, ifølge Instagram, over 270.000 visninger. Demonstrationen, som var en støtte til palæstinensere i Gaza, på Vestbredden og i Israel, blev kort efter ankomsten til den israelske ambassade drevet tilbage af kampklædte betjente med hævede knipler, som affyrede tåregas mod de, ifølge politiet, omkring 4.000 deltagere.

Ifølge arrangørerne måtte en ambulance tilkaldes til en gravid kvinde.

Hos Retshjælpen Rusk, som blandt andet yder juridisk bistand til klager over politiet i forbindelse med demonstrationer, har man inden for det seneste døgn modtaget mere end 20 henvendelser fra deltagere i fredagens arrangement.

»Der vil sandsynligvis være tale om adfærds- eller dispositionsklager, og henvendelserne drejer sig om brug af tåregas, hunde, brug af stave og magtanvendelse i det hele taget«, siger jurist Kirstine Mose fra retshjælpen.