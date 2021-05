Mohameds tale til Mette Frederiksen: Hvordan kan du splitte familier ad?

Onsdag eftermiddag skal Mohamed Alata på 18 år holde tale. I 14 dage har han skrevet på den. Han ændrer hele tiden på detaljerne, og om den tale, han viser frem her i lejligheden i Vejle, hvor han bor med sin mor og sine to små søstre på 10 og 12 år, er præcis den, han kommer til at holde i eftermiddag for dem, der er mødt frem på Christiansborg Slotsplads for at protestere mod, at Danmark som eneste europæiske land vil sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus, er ikke til at vide.

I sine bemærkninger til talen har han skrevet, hvad han vil have frem. Hvad hans drøm er. Hvad det er, som Danmark skal forstå. Hvad det er, statsminister Mette Frederiksen skal forstå.

»Jeg har gået i skole her, jeg klarer mig godt, og jeg vil fortsat kæmpe, men jeg har brug for jeres hjælp til at tale min sag!! Min mors og mine søstres sag. Jeg vil aldrig kunne besøge min mor og søstre i Syrien. Hvordan kan man vedtage en lov, der er så umenneskelig at splitte familier ad, sende børn og kvinder til et land, hvor de skal bøde for deres sønner?«, står der i udkastet.