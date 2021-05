Mæglingsforslag udskyder sygeplejerskernes strejke

Artiklen er opdateret klokken 22.16.

En del af landets sygeplejersker risikerer alligevel ikke at strejke fra på fredag.

Det skyldes, at forligsformand Lise-Lotte Nilas har fremsat et mæglingsforslag, der automatisk udskyder sygeplejerskernes varslede strejke.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen.

Strejkevarslet blev indgivet for nogle uger siden af Dansk Sygeplejeråd (DSR), der repræsenterer en stor del af landets sygeplejersker.

I underkanten af 80.000 sygeplejersker er medlem i DSR. Den varslede strejke omfatter ti procent af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Årsagen til varslet var, at et lille flertal af DSR’s medlemmer tidligere havde stemt nej til den nye overenskomstaftale. Der var særligt stor utilfredshed med lønnen, som sygeplejerskerne ikke var tilfredse med.

For at forsøge at lande en aftale og undgå en strejke har DSR den seneste tid forhandlet med regionerne og kommunerne i Forligsinstitutionen.

Det har dog endnu ikke kastet nogen aftale af sig.

Mæglingsforslag skal sendes til afstemning

Nu er forligsmanden så kommet med et mæglingsforslag. Det omfatter både en fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem DSR og regionerne samt kommunerne.

Mæglingsforslaget skal nu sendes til afstemning hos parterne.

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort mandag 14. juni kort efter klokken 12.

Hos både regionerne og kommunerne bliver der set positivt på forslaget fra forligsmanden.

Fra regionerne siger Anders Kühnau, der er chefforhandler og formand for Lønnings- og Takstnævnet, at han bakker fuldt og helt op om det forslag, der er kommet ud af forhandlingerne.

Det drejer sig blandt andet om et forslag til en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked.

»Helt overordnet kan vi tilslutte os forslaget med en komité, der skal se på lønstruktur i den offentlige sektor. Vi vil i Danske Regioner naturligvis deltage og bidrage aktivt til sådan et arbejde«.

»I første omgang skal vi jo have forhandlingerne afsluttet forhåbentligt med et ja til mæglingsforslaget«, siger Anders Kühnau i en skriftlig kommentar.

Sygeplejerskerne støtter forslaget

Også DSR ser positivt på mæglingsforslaget, herunder forslaget om en lønkomité. Særligt efter det ikke har været muligt at få landet en aftale om højere løn til sygeplejerskerne nu og her.

»Det er rigtig svært at tvinge arbejdsgivere til at give en enkelt gruppe mere i løn, når alle andre har lukket ned for deres overenskomster«, siger Grete Christensen, der er formand for DSR.

»Så selv om vi har kæmpet hårdt for at forsøge at få åbnet kasserne igen, så var det ikke det, der var muligt«.

»Derfor ser jeg det andet som en vej til nogle muligheder i det, og vi skal selvfølgelig kæmpe sammen for at få arbejdet den her vej, sådan at vi reelt får gjort noget ved det lønefterslæb, som vi har talt om i så mange år«, siger hun.

Hvis der bliver stemt nej til mæglingsforslaget, vil sygeplejerskerne tidligst kunne iværksætte en strejke fem dage efter, at resultatet fra afstemningen er offentliggjort.

ritzau