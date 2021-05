Efter Mette Frederiksens kovending: Nu venter et juridisk efterspil og nyt politisk slagsmål på Christiansborg

Et af denne regeringsperiodes største politiske magtkampe kulminerede tirsdag aften, da det pludselig stod klart, at regeringen nu er indstillet på at hente 3 mødre og deres i alt 14 børn hjem fra syriske fangelejre.

Hjemtagelsen af mødrene og deres børn sættes nu i gang, selvom statsminister Mette Frederiksen (S) i knap to år hårdnakket har afvist at hente kvinder hjem fra de syriske lejre, fordi de én gang har vendt Danmark ryggen for i stedet at kæmpe for Islamisk Stat.

Beslutningen kommer i kølvandet på anbefalinger fra regeringens task force, der efter en række krisemøder i marts fik til opgave at granske situationen i Syrien og muligheden for at hente børnene hjem.