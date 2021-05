Red Barnet: Det handler om liv og død at få børn hjem

Tirsdag har regeringen meldt ud, at den arbejder på at hjemtage 19 børn og tre af deres mødre, der sidder i lejre i Syrien.

Og hos organisationen Red Barnet er udmeldingen, at det her handler om liv eller død, for de børn der sidder i de syriske lejre.

»Vi er meget lettede, vi er så lettede over, at det endelig sker. Det er et spørgsmål om liv eller død.

»Børnene er i fare for livslange mén både fysisk og psykisk, fordi der er så brutalt i de lejre«, siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i hjælpeorganisationen Red Barnet.

Unicef er også lettet

Reaktionen fra Unicef minder meget, om den der kommer fra Red Barnet.

»Jeg er lettet. Jeg synes, at det er det helt rigtige. Forhåbentligt kan børnene få et liv nu«, siger Karen Hækkerup, der er generalsekretær i Unicef.

Unicef er FN’s børneorganisation, der arbejder for alle verdens børn, men primært arbejder for udsatte børn.

Når børnene kommer til Danmark, venter der ifølge organisationerne, en lang og sej kamp for at få et normalt liv.

Organisationerne bliver inddraget, og de har masser af erfaring, men børnene skal hjem så hurtigt som muligt, og det kræver erfaring at arbejde med børn der levet under så kummerlige og farlige forhold.

Det forklarer Johanne Schmidt-Nielsen.

»Jo hurtigere vi får dem hjem, jo bedre bliver vores muligheder for at sikre, at de skader, de har pådraget, sig ikke bliver permanente«.

»Der er brug for en individuel vurdering af hvert barn, og det er vigtigt at vi stiller den rette hjælp til rådighed. Vi bidrager selvfølgelig også med vores psykologer«, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Ifølge Karen Hækkerup har vi mulighed for at hjælpe dem. Det kan det danske samfund godt, selv om de står overfor en kæmpe kamp, mener hun.

»Jeg synes, det er fantastisk, at vi viser os vores ansvar voksent og får hjulpet børnene, selv om de har fået sådan en forfærdelig start på livet«, siger Karen Hækkerup.

Hun glæder sig over, at 14 af de 19 børn kommer hjem. Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet er anderledes kritisk.

»De fem børn, hvis mødre er blevet frataget deres statsborgerskab administrativt, har lige så meget behov for sikkerhed, og en adskillelse fra deres mødre ville være lige så skadelige som for de 14 andre«.

»Så vi opfordrer til, og vi vil blive ved med at arbejde for, at de kommer hjem - med deres mødre«, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

ritzau