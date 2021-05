Det Etiske Råd vil diskutere assisteret selvmord

Det Etiske Råd vil diskutere muligheden for at assistere patienter til selvmord herhjemme.

Det sker, efter at lægeforeningen i Tyskland netop har besluttet, at det skal være tilladt at få assistance fra en læge til selvmord.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

»Grunden til, at vi tager assisteret selvmord op, er afgørelsen i Tyskland, og derudover, at det er et område, som hele tiden rører sig i befolkningen herhjemme«.

»Det er et klassisk etisk spørgsmål, som jeg mener, at Det Etiske Råd løbende bør forholde sig til«.

»Samtidig har rådet fået mange nye medlemmer, med hvem vi ikke har diskuteret aktiv dødshjælp og assisteret selvmord«, siger Anne-Marie Axø Gerdes, formand for Det Etiske Råd, til Kristeligt Dagblad.

Udbredt modstand mod aktiv dødshjælp

Det Etiske Råd, Lægeforeningen og de fleste medlemmer af Folketinget har hidtil været imod aktiv dødshjælp, hvor en sundhedsuddannet person giver patienten dødbringende medicin efter dennes ønske.

Men det har forholdt sig anderledes blandt befolkningen, skriver Radio4. En måling foretaget af analyseinstituttet YouGov for Kristeligt Dagblad i 2017 viser, at 72 procent af danskerne vil legalisere aktiv dødshjælp.

Det Etiske Råds formand er imod aktiv dødshjælp, som det foregår i Holland og Belgien, hvor det er lægerne, der giver en sprøjte, som slår patienten ihjel.

Men hun påpeger, at assisteret selvmord adskiller sig, fordi det er patienten selv, der udfører handlingen.

Samtidig kan Anne-Marie Axø Gerdes godt være bekymret for, at det kan blive en glidebane, hvor man tillader flere og flere patienttyper at få aktiv dødshjælp - ligesom det er blevet set i Belgien og Holland.

»Det er enormt svært at afgøre, hvad der er en uudholdelig tilstand for den enkelte patient, og derfor kan der hurtigt komme flere patienttyper til, som også mener, at de har det uudholdeligt«, siger hun.

