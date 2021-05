De generelle coronahjælpepakker ophører til juli

De generelle coronahjælpepakker ophører 1. juli og erstattes af nye ordninger med særlig fokus på udsatte virksomheder.

Det oplyser Finansministeriet tidligt onsdag, efter at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier efter mange timers forhandlinger er nået til enighed om en såkaldt sommer- og erhvervspakke, der skal understøtte turisme- og oplevelsesindustrien.

Ophøret af de generelle coronahjælpepakker sker på anbefaling fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Anbefalingen skal ses i lyset af, at genåbningen af samfundet er godt i gang, vaccinerne er ved at blive rullet ud, og at der sker en gradvis normalisering af den økonomiske aktivitet, skriver Finansministeriet.

»Regeringen og aftalepartierne er enige om at følge ekspertgruppens anbefalinger om at erstatte de generelle kompensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder, oplyser ministeriet.

Hjælp på vej til selvstændige

Fra 1. juli og tre måneder frem kan virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 45 procent få økonomisk hjælp til at dække deres faste omkostninger.

»Ordningen vil basere sig på den eksisterende trappemodel, startende med en kompensationssats på 55 procent ved en omsætningsnedgang på 45 procent«, oplyser ministeriet.

Der er også hjælp at hente for selvstændige, der har det svært som følge af coronakrisen.

Hvis omsætning er gået ned med ligeledes 45 procent, kan de frem til udgangen af september få kompenseret 90 procent af deres omsætningstab.

»Dog maksimalt 33.000 kroner per måned for selvstændige med ansatte og 30.000 kroner per måned for øvrige selvstændige for juli og august og 20.000 kroner i september, fremgår det af aftalen.

Selvstændige ramt af forbud mod at holde åbent, og som ikke har nogen omsætning, vil kunne få kompenseret 100 procent af deres omsætningstab, men med tilsvarende beløbsgrænser.

ritzau