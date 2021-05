Hundrede læger står klar: Fra næste uge kan du få en frivillig vaccine

Allerede senere i denne uge vil du i en videokonsultation kunne bede en læge om at få ordineret en vaccine med en Johnson & Johnson- eller en AstraZeneca-vaccine. Og i næste uge vil private firmaer begynde at vaccinere med de to vacciner – hvis alt går efter planen.

Fra i morgen træder nemlig en ny, justeret bekendtgørelse i kraft, der gør det muligt for private aktører at tilbyde de to covid-19-vacciner på frivillig basis, efter at de er blevet pillet ud af det officielle vaccinationsprogram. Bekendtgørelsen er endnu ikke offentliggjort, men blev tidligere i dag præsenteret for forligspartierne bag aftalen om frivillig vaccination.