Hundrede læger står klar: I denne uge kan du bede en læge om en frivillig vaccine

Allerede senere i denne uge vil du i en videokonsultation kunne bede en læge om at få ordineret en vaccine med en Johnson & Johnson- eller en AstraZeneca-vaccine. Og i næste uge vil private firmaer begynde at vaccinere med de to vacciner.

Fra i morgen træder nemlig en ny, justeret bekendtgørelse i kraft, der gør det muligt for private aktører at tilbyde de to covid-19-vacciner på frivillig basis, efter at de er blevet pillet ud af det officielle vaccinationsprogram.

Alene den private sundhedsvirksomhed Practio vil kunne vaccinere op mod 10.000 om dagen om få uger.