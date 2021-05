Anders Bæksgaard: Det betyder kovendingen for vælgernes tiltro til Mette Frederiksen

»Nogle børn er havnet i en meget ulykkelig situation. De børn har vi hele tiden sagt, at vi gerne vil hjælpe, men vi har fortsat ikke noget ønske om, at de voksne, der har vendt Danmark ryggen, skal have hjælp til at komme tilbage til Danmark«.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i marts i år om de 19 børn, der sidder fanget i syriske teltlejre, efter deres forældre er rejst til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stats kalifat. Hun har indtil nu stået stejlt på, at hvis børnene skulle hjem, blev det uden deres mødre. Tirsdag aften vendte skuden så, da regeringen meddelte, at 14 børn og 3 kvinder skal hentes hjem.