Hvis regeringen tager PET’s nye sikkerhedsvurdering af situationen i Syriens flygtningelejre så alvorligt, som den giver udtryk for, må den også evakuere de resterende tre kvinder og fem børn med tilknytning til Danmark fra lejrene. Det vurderer tre tidligere efterretningschefer, efter regeringen tirsdag aften meddelte, at den vil hjemtage 3 danske mødre og deres 14 børn fra lejrene.

»Regeringen bruger hensynet til Danmarks sikkerhed som argument for at tage nogle af børnene og deres mødre hjem. Men argumentet hænger ikke sammen, for trusselsbilledet er ikke anderledes for de resterende kvinder og børn«, siger Jacob Kaarsbo, som er tidligere chef for kontraterror i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

»Den terrortrussel, børnene og mødrene over tid risikerer at udgøre mod Danmark og danske interesser i udlandet, hvis de bliver i lejrene og radikaliseres og trænes, er på bundlinjen den samme«, fortsætter Kaarsbo, som i dag er partner i rådgivningsfirmaet Bischoff Advisory.

Han får opbakning af Frank Jensen, som er tidligere operativ chef i PET.

»Når børnene er danske statsborgere, udgør de potentielt et sikkerhedsproblem, hvis de bliver i den religiøse indoktrinering, som Islamisk Stat står for. Hvis ikke for Danmark, så for andre lande. De kan få dansk pas og rejse næsten hvor som helst hen i verden. Og der kan de udgøre en trussel«, siger Frank Jensen.