Slå-først-Frede-mentalitet får medier og politikere på afveje

Politikere og journalister har en del til fælles, selv om begge parter nok vil være kede af at indrømme det: Begge fag blev grundlagt af mennesker, som ville forandre med stort F. Rundt omkring på gange og kontorer i ministerier og medier hænger forgængerne i lange rækker af sort-hvide fotografier. Fra Stengangen i Finansministeriet til hjørnekontoret på Politiken kan man hilse på kongerækken op til i dag. De store forbilleder huskes som regel for de forandringer, de skabte, eller de unikke bidrag, de kom med – lige fra Henrik Cavling til I.C. Christensen, fra Tøger Seidenfaden til Mogens Lykketoft. Det, de satte til debat, eller det, de lavede om.

Begge fag har de seneste 20 år undergået en professionalisering, særlig i kraft af ny teknologi. Der er kommet flere platforme at kommunikere på mange gange om dagen. Politikerne vil i kontakt med vælgerne, og medierne vil i kontakt med læserne. Men når man skal udkomme så tit med så meget – politikere med politik og journalister med journalistik – er der en indbygget risiko for, at der går ged i kvaliteten. At det at udkomme bliver vigtigere, end hvad man udkommer med. At det at komme først med det sidste bliver vigtigere end at komme med det bedste. Når alt er on demand og efterspørgslen uudtømmelig, stiller det store krav til dem, der producerer indholdet, både det politiske og det journalistiske.

Lige præcis konsekvensen af den hæsblæsende udvikling tager to nye bøger fat i fra hver sin front og på en meget væsentlig måde: Anders Langballes bog ’Forfra’ om hans tid på TV 2 og den sygdom, der fulgte, er også et opgør med det, som Langballe selv kalder en ’blodrus’ på Christiansborg. Jeg tror, alle, der har arbejdet der eller på et nyhedsmedie, ved, hvad Anders Langballe taler om. At faren for blodrusen lurer alle vegne, og at det kan kræve sin mand eller kvinde at undgå at blive grebet af stemningen på en destruktiv måde. Det er fantastisk sjovt at være en del af, men det stopper med at være sjovt, hvis man taber forbindelsen til meningen med det hele.