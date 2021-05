Regningen for Brexit begynder at gøre ondt. Nu fisker fiskerne efter hjælp fra staten

Da forhandlerne fra EU og Storbritannien i 11. time på selve juleaftensdag endelig nåede til enighed om en handelsaftale, var den afgørende indrømmelse fra EU, at de europæiske fiskere skulle aflevere fiskekvoter til briterne. Prisen for et forlig var 25 procent af værdien af de kvoter, der hidtil har været fisket i britisk område.

Den regning begynder for alvor at gøre ondt på de danske fiskere, der fisker i Nordsøen. Derfor er det nødvendigt at få aftalt en redningsplan for dansk fiskeri med blandt andet en ophugningsordning, hvor staten betaler for at tage hvert femte fiskerfartøj ud af produktion.

Sådan lyder et udspil fra Danmarks Fiskeriforening, der fredag holder generalforsamling i lyset af den mest alvorlige krise, som fiskerierhvervet har oplevet i årtier.