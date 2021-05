Det blå erhverv vil være grønt: Miljø og erhvervsfiskeri kan gå op

Når formanden for Danmarks Fiskeriforening fredag går på talerstolen ved generalforsamlingen, som holdes på Hindsgavl Slot på Fyn, er han forberedt på, at han ikke får ros for alt det, han har gjort i det forløbne år.

For eksempel var det ikke alle fiskere, der klappede i hænderne, da han i marts præsenterede et fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening om at frede 10 procent af de danske have og anvise, præcis hvor man kan gøre det. De to organisationer, der i en årrække mest har været på kant med hinanden, fandt dermed sammen.

»Det kan godt være, at jeg vil få nogle knubbede ord«, siger Svend-Erik Andersen.

Der var da, indrømmer han, nogle af medlemmerne, der »har været noget knotne«, men han føler sig sikker på, at det var det rigtige at gøre, og det var en enig bestyrelse, der bakkede op om aftalen.