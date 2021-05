Sundhedsstyrelsen bløder op: Skrottede vacciner kan godt bruges i nogle tilfælde

Sundhedsstyrelsen har måtte finde rettepennen frem i det nye regelsæt, som læger skal følge i den nye frivillige ordning for såkaldt skrottede vacciner.

En lang række steder er formuleringer blevet opblødt, så det er nemmere for en læge at kunne ordinere en af de to vacciner, der er blevet pillet ud af det danske vaccinationsprogram på grund af en øget risiko for særlige, sjældne blodpropper.

Ikke mindst har Sundhedsstyrelsen fjernet en stribe formuleringer i den nye vejledning om, at de to vacciner »ikke anbefales« af Sundhedsstyrelsen. Det var et sprogbrug, der gjorde, at »ingen læge kunne se sig selv i den ordning«, siger medstifter af Practio Jonas Nilsen, der er blandt dem, der har ønsket en opblødning.