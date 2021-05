Helvede brød løs for regeringen, lige efter travle Tony var gået om bord i flyet

Sagt i ugen

Ekstra Bladets Slyngelstue til oplysningerne om, at Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er ceremonimester i Tange Sø Whisky og Øl Laug og i Folketingets Øl Laug:

»Så forstår vi bedre, at Venstres transportudspil til 110 mia. kr. ligner noget fordrukkent sludder. Ud over kolossale milliardbeløb til flere støjforurenende motorveje, der også vil smadre landskabet, rummer udspillet 50 mio. kr. til ... veterantog«.

(Ekstra Bladet)

Henrik Qvortrup, nyudnævnt chefredaktør på Ekstra Bladet, om avisens fremtidige mission:

»Vi har set mange steder i verden, hvad der sker, hvis befolkningerne bliver polariseret – altså med en elite, der bare kører derudad, og en halvdel af befolkningen, der føler sig glemt og overset og pisset på. Ekstra Bladet skal være for alle danskere, men jeg ser en særlig opgave i at være ambassadør for den del af danskerne, der måske føler sig overset og glemt«.

(Politiken)

Det kan godt være, at udenrigsminister Jeppe Kofoed var en stor kanon under den amerikanske udenrigsministers besøg i København, men noget var anderledes, mener kommentator Lars Trier Mogensen:

»Grønlænderne og færingerne kræver i dag at blive taget med på råd, og dermed rykker de tophemmelige forhandlinger ikke alene tættere på offentligheden, men også længere væk fra dansk kontrol i København«.

(Information)

I en ledende kommentar efterlyses en mere voksen dansk tilgang til ansvaret for rigsfællesskabet og Arktis:

»Danmarks indsats i Arktis sættes i relief af den aftale, som USA netop har indgået med Norge, der giver amerikanerne lov til at flytte ind og bygge på norske militærbaser samt medbringe eget udstyr, uden at den norske regering nødvendigvis får detaljeret indsigt«.

(Jyllands-Posten)

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen roser Norge for at være godt fremme i skoene på Arktis-området:

»Mange tror, at nordmænd er naive. Det skyldes måske deres sjove sing-song-dialekt og de store blå uskyldige øjne. Men nordmænd er ikke naive, når det gælder deres sikkerhed. Det viser aftalen med USA. Den rummer et klart budskab til Moskva: Nu er vi trætte af alle jeres provokationer, og I skal bare vide, at vi er rede til at forsvare os, også med støtte fra vores allierede, hvis I går for vidt«.

(Berlingske)

Forfatteren Jens Christian Grøndahl skriver om hjemtagelsen af danske mødre og børn fra Syrien:

»Der findes ikke ét eneste godt politisk argument for at hjemtage de danske IS-mødre, der sammen med deres sagesløse, traumatiserede børn er i færd med at rådne op i, hvad der må betegnes som helvede på jorden. Men børnene findes (...) Om de så skal lege med Lego i Vestre Fængsel, vil det være mere humant, end at vi lader stå til under henvisning til mødrenes mangel på ansvar og dømmekraft«.

(Berlingske)

