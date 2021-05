Langeland får mere politi og patruljering med udrejsecenter

Fyns Politi kommer til at opruste, når det kommende udrejsecenter for afviste, kriminelle udlændinge kommer i drift på Langeland. Politiet vurderer, at der skal tilføres mandskab svarende til 67 politiårsværk for at kunne løse opgaver i relation til udrejsecenteret, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vil indsætte faste politipatruljer ved centret og på den øvrige del af Langeland, ligesom det vil øge beredskabet til akut udrykning. Ud over døgnbemanding på centeret vil politiet få behov for at bruge ekstra kræfter på efterforskning, sagsbehandling og forebyggende politiarbejde, lyder det.

Politiet understreger, at det endnu er for tidligt at sige, præcis hvor mange politifolk der vil blive tilført, og hvilke opgaver de vil få. Men udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) lovede onsdag, at politiet vil få flere ressourcer.

»Det vi foreløbig ved, er, at der med ministerens ord vil ske en saltvandsindsprøjtning til Fyns Politi bestående af nye politifolk samt tilføjelse af nogle årsværk, som allerede er i politiet«, siger politidirektør Arne Gram.

»Mere konkret kan jeg ikke sige det endnu, der skal vi først lidt længere hen i processen«, tilføjer han.

Udrejsecenter Holmegaard, som centeret på Langeland kommer til at hedde, forventes at være i fuld drift i 2022. Cirka 130 personer vil flytte ind.

Borgmester er utilfreds

De fremtidige beboere bor i øjeblikket på Kærshovedgård, der ligger i Midtjylland. Her befinder de sig sammen med en række afviste asylansøgere, men med det nye udrejsecenter adskilles grupperne altså, så de udvisningsdømte kriminelle skal bo for sig selv. Naboer til Kærshovedgård har været utilfredse og klaget over, at centrets beboere har skabt utryghed i nærområdet. Nogle af de indkvarterede har begået kriminalitet.

Siden onsdag har der tegnet sig et billede af dyb utilfredshed blandt beboerne på Langeland, som ikke ønsker et udrejsecenter placeret på Sydlangeland. Mattias Tesfaye besøger torsdag Langeland og borgmester Tonni Hansen (S). Borgmesteren sagde onsdag, at beslutningen »er noget bras«, og »ikke en klog beslutning«.

Mattias Tesfaye har nævnt en række grunde til, at valget faldt på det sydlige Langeland. Det skyldes blandt andet, at centret ligger 20 kilometer fra nærmeste by med over 1.000 indbyggere, og at det er billigere end den tidligere regerings forslag om at placere det på Lindholm i Stege Bugt.

Ifølge politidirektør Arne Gram kan borgerne på Langeland forsikre sig om, at man vil øge sin tilstedeværelse.

»Der vil komme en øget og mere synlig tilstedeværelse af politi i og omkring udrejsecentret, men også på Langeland som helhed. At forestå tryghedsskabende indsatser på øen ligger mig meget på sinde, så øboerne kan fortsætte deres liv som hidtil«, udtaler han.

ritzau