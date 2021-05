Tesfaye tøver: Vil ikke tromle udrejsecenter igennem

Hvis et politisk flertal er imod regeringens beslutning om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland, vil regeringen ikke »tromle« det igennem.

Det sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på et borgermøde, da han torsdag besøgte Langeland. Det er ellers regeringens plan, at der om et år skal åbne et udrejsecenter for 130 kriminelle udvisningsdømte i det tidligere asylcenter Holmegaard.