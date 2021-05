Sådan bliver pinsevejret

Pinseweekenden bliver både våd, skyet og for de uheldige også ganske kølig. Sådan lyder meldingen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt fredag morgen. Årsagen er et lavtryk i Det Irske Hav, der det meste af weekenden sender fronter ind over Danmark.

»Her fra morgenstunden regner det allerede stedvist i det meste af landet. Og det bliver desværre en lidt nedslående weekend med regn og byger en stor del af tiden«, siger Trine Pedersen.

Hun fortæller, at temperaturen fredag kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader. I særligt den østlige del af landet kan den måske snige sig op omkring de 15, hvis solen får lov til at skinne igennem skyerne i løbet af dagen.

»Det her lavtryk har ikke travlt. Så det får vi også ’glæde’ af hele lørdag«, siger meteorologen.

Nyt frontsystem mandag

Oversat til konkrete vejrmønstre betyder det endnu en dag med skyer, byger og nogenlunde uændrede temperaturer de fleste steder. Søndag rykker lavtrykket sig nærmere Skagerak, hvilket vil sige, at særligt den nordlige del af landet kan forvente skyer og vådt vejr.

»Den sydlige halvdel vil måske kunne ane lidt tørvejr og sol, mens temperaturen igen vil ligge og rode rundt omkring de her 10 til 15 grader«, siger Trine Pedersen om vejret pinsedag.

Natten til anden pinsedag slipper lavtrykket fra Det Irske Hav så endeligt sit greb om Danmark. Men det bliver allerede mandag formiddag afløst af det næste frontsystem.

»Det kommer ind fra vest, så hvis man skal i sommerhus på Vestkysten, vil det nok allerede regne om formiddagen, mens det igen er de østlige egne, der har bedst chancer for at se solen«, siger meteorologen.

Nattemperaturerne kommer i løbet af pinseferien til at ligge omkring 5-10 grader, mens vinden de fleste dage bliver let til frisk fra sydvest.

