Jesper Rangvid: »Vi begynder at se nogle ret klare tendenser til, at renten stiger. Og det er det farligste, der kan ske på boligmarkedet«

Er vi på vej ind i en alvorlig boligkrise?

»Vi står i en situation, hvor man må sige, at advarselslamperne blinker. Og det gør de virkelig. Men de blinker mere i afmærkede områder af boligmarkedet – og de blinker trods alt ikke så højrødt og massivt, som de gjorde i 2005 og 2006, da vi var på vej ind i en ødelæggende finanskrise. Alligevel hører jeg til dem, der mener, at vi skal handle; at vi skal finde ud af nu, hvordan vi bedst muligt, og uden at overgøre det, kan lægge en fornuftig dæmper på et boligmarked, der uomtvisteligt er ude af balance i hovedstadsområdet og i Aarhus. Det er en balanceakt, og vi skal tænke os godt om, men jeg synes ikke, at vi er i en situation, hvor vi kan tillade os bare at læne os tilbage og håbe, at det hele går over af sig selv«.

Hvor bekymret er du?