Kritikere og tidligere medlemmer opretter hjemmeside med kritik af hemmelig orden

Flere hundrede medlemmer i den hemmelige Odd Fellow Ordenen er de seneste år enten blevet ekskluderet eller er gået i protest mod ordenens øverste leder, storsire Erling Stenholdt Poulsen. De mener, at han kvæler al kritisk diskussion i ordenen og udrenser kritiske logemedlemmer med et langt liv i ordenen.

»Jeg meldte mig ind, fordi det var et etisk samfund med et humanitært sigte. Men siden den nuværende leder trådte til i 2011, er det blevet et stadig mere lov og orden-samfund i stedet for et etisk samfund«, siger Poul Schlichting, som efter knap 30 år i Odd Fellow blev ekskluderet for et halvt år siden.