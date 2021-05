Juraekspert: Coronadømte betaler for uklar hastelov om dobbeltstraf

Nervøsitet og bekymring sivede synligt ud af en 24-årig mand, da Østre Landsret onsdag i den forgangne uge med fire dommerstemmer mod to besluttede at pille den omdiskuterede paragraf 81 d ud af sagen mod ham, nedsætte hans straf til 10 måneders fængsel og løslade ham på stedet.

To måneder tidligere havde byretten i København brugt Folketingets nye coronabestemmelse, 81 d, til at idømme manden en ekstraordinært lang straf på 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel for kast af sten mod en af politiets gruppevogne under en coronakritisk demonstration 9. januar. 81 d kan udløse dobbeltstraf, og selv om den 24-årige ankede straffen, afslog byretten at løslade den hidtil ustraffede mand, og så gik vejen tilbage til Vestre Fængsel.

Nu smilede han bag sit mundbind i solen foran landsretten, lagde armen om sin mor og konstaterede forsigtigt, at der var mulighed for at komme tilbage til den længerevarende uddannelse, som han var midt i.

»Jeg har mange gange fortrudt det stenkast, men jeg respekterer dommen. Jeg synes bare ikke, at dobbeltstraf var retfærdigt, så jeg er virkelig glad for landsrettens bedømmelse«, sagde manden, som ønsker at være anonym.

Det er den første sag af foreløbig otte, som har fået prøvet dobbeltstraffen i landsretten. De er udsprunget af Men In Black-demonstrationen i januar, hvor byretten har idømt dobbeltstraf efter paragraf 81 d for i en coronarelateret demonstration at have kastet med øldåser, kanonslag og et enkelt cigaretskod mod betjente fra Københavns Politi.