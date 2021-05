Praktiserende læger: Hvis du får hovedpine efter frivillig vaccine, sender vi dig nok på hospitalet

Hvis du har hovedpine på tredjedagen efter at have modtaget en af de ’skrottede’ vacciner, skal du med ret stor sandsynlighed sendes på hospitalets akutafdeling af din familielæge. Sådan lyder anbefalingen i et nyhedsbrev, som Dansk Selskab for Almen Medicin, de praktiserende lægers videnskabelige selskab, har rundsendt fredag.

Dermed risikerer landets akutafdelinger af blive belastet af borgere, der har almindelig hovedpine efter en vaccination. Det er en af de mest almindelige og typisk helt uskadelige bivirkninger af vacciner mod coronavirus.

Problemet for lægerne er, at »intens, vedvarende« hovedpine og stærke mavesmerter også kan være et symptom på det yderst sjældne blodpropsymptom Vitt, der er årsagen til, at AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinerne er pillet ud af det officielle danske vaccineprogram og kun gives i et parallelt tilvalgsprogram.

Derfor opfordrer de praktiserende lægers selskab deres medlemmer til at reagere på mindste mistanke og sende dem videre frem for at undersøge dem i klinikken og »se tiden an«, som man normalt ofte ville gøre det med hovedpiner eller maveproblemer, der udløst af en vaccine.

»Her skal man lade tvivlen komme patienterne til gode, så hvis patienterne på tredjedagen har de mindste symptomer, der minder om Vitt, bliver vi nødt til at sende dem på hospitalet til blodprøver. Det handler også om, at vi som praktiserende læger ikke bliver juridisk klemt af at skulle sidde med den efterfølgende vurdering af de bivirkninger, som mere end 50 procent får«, siger formand i DSAM, Anders Beich.