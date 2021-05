Nye Borgerlige sammenkæder Messerschmidt med misbrug af billeder

Det lignede umiddelbart en helt almindelig dag i folketingssalen, da Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, torsdag havde stillet et forslag om at kriminalisere brug af andres billeder og identitet uden samtykke.

Men da Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som en af de sidste ordførere gik på talerstolen for at bakke op om forslaget, tog sagen en mildt sagt uventet drejning.

Her berettede hun nemlig om en blog på nettet under navnet ’Det hemmelige Nye Borgerlige’. På trods af at bloggen angiveligt har rummet mange billeder af Nye Borgerliges folk, har partiet dog intet med den at gøre, da den ifølge Vermund var fyldt med halve og hele løgne om hendes partifæller.