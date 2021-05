Regeringen vil gøre det nemmere at købe bolig i billige postnumre

Regeringen lancerer en model, der skal gøre det nemmere for borgere i landdistrikterne at få et realkreditlån.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Erhvervsministeriet har offentliggjort mandag.

Modellen betyder, at staten vil garantere den yderste fjerdedel af realkreditlånet - det vil sige 20 procent af boligens værdi.

Det gælder dog kun i postnumre, hvor kvadratmeterprisen er under 8.000 kroner.

Modellen skal bruges i tilfælde, hvor realkreditinstitutterne ikke tilbyder lån på grund af for stor usikkerhed i forhold til ejendommens værdi i udvalgte områder.

Det er endnu ikke på plads, hvilke postnumre der er tale om i udspillet.

Ud over at sikre borgerne i landdistrikterne bedre adgang til lån skal den ifølge regeringen også mindske realkreditinstitutternes risiko for tab i de pågældende ejendomme.

Minister vil undgå, at Danmark knækker over

For erhvervsminister Simon Kollerup (S) er det vigtigt, at ’Danmark ikke knækker over’.

»Det skal ikke være dit postnummer, der afgør, om du kan få lov til at købe drømmeboligen«, siger han.

»Og det ser vi bare mange eksempler på i dag, og derfor skal vi som politikere gøre noget for at ændre på lånemulighederne i yderområderne«, lyder det.

Modellen skal nu drøftes med den finansielle sektor.

Man vil også gøre det lettere for mindre virksomheder at optage lån ved at ophæve den nuværende lånegrænse på en million kroner for vækstlån hos Vækstfonden.

ritzau