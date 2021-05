Hans Davidsen-Nielsen: Svære tider for rødt stemmekvæg

Gad vide, hvad store socialdemokrater tænker eller ville tænke, hvis de fulgte Mette Frederiksen på Instagram? Både de nulevende som Heinesen og Nyrup samt de afdøde som H.C. Hansen og Krag. Ville de være stolte på partiets vegne eller overveje deres medlemskab? Jeg kender ikke svaret.

Til gengæld ved jeg, at man på det sociale medie kan holde sig opdateret om statsministerens seneste forsøg på at drukne DF i Dagmartærte og markedsføre sig selv med billeder af snart en makrelmad, snart en håndbajer og snart hendes møde med Østrigs kansler, Sebastian Kurz, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

»I går aftes og i nat fik Bo og jeg lov til at være jordemødre for de her fantastisk søde små killinger... Der er ikke mange danske Grand Prix sange fra især 80’erne jeg ikke kan synge med på fra start til slut... Hvor er det skønt, vi igen kan synge til en gudstjeneste...«, hedder nogle af opdateringerne på Instagram, der sammen med coronaindsatsen har gjort Mette Frederiksen så populær.

Det er svært at komme udenom, at regeringen har haft held til at sætte sig tungt på magten ved at kopiere modellen, som Venstres Anders Fogh Rasmussen benyttede sig af ved systemskiftet for 20 år siden. Alle vidste, at han inderst inde var et minimalstatsmenneske, og vi brugte metervis af spalter på at afsløre hans transformation fra hulemand til julemand. Men alligevel lykkedes det ham at overbevise vælgerne om, at han var på velfærdsstatens side, hvilket holdt de borgerlige ti år ved magten.