Arbejdsløsheden falder, men der er mange flere langtidsledige

Arbejdsløsheden er tæt på at være tilbage på samme niveau, som før coronakrisen satte ind i marts sidste år. Men antallet af langtidsledige er fordoblet under krisen, og det gør det nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at få de langtidsledige tilbage i arbejde, mener organisationen Danske A-kasser.

»Vi er meget tæt på at have en fuld normalisering af ledigheden med undtagelse af de langtidsledige. Det skal der gøres noget ved, for jo længere du har gået ledig, jo dårligere bliver dine odds«, siger Verner Sand Kirk, der er direktør i Danske A-kasser.

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde mandag tal, der viser, at antallet af ledige er lavere, end før coronakrisen brød ud 8. marts sidste år.