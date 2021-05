Skat skal betale millioner til svindel-mistænkte svindlere

Skattestyrelsen må ned i de dybe lommer for at finde 400 millioner kroner. Pengene skal hentes i den danske statskasse og gives til de flere end 100 personer og selskaber, som Skattestyrelsen mener var impliceret i den formodede svindel med udbytteskat, som kostede samme statskasse mindst 12,7 milliarder kroner i årene 2012-2015.

Alene sagens hovedmistænkte, Sanjay Shah, som hentede 9 milliarder kroner i udbytteskat, som hverken Skattestyrelsen eller Bagmandspolitiet mener, at han havde ret til, skal have udbetalt næsten 78 millioner kroner fra Skattestyrelsen.

Det er konsekvensen af, at Skattestyrelsen i april led et totalt nederlag ved High Court i London i erstatningssagen mod de 114 personer og selskaber, som styrelsen har stævnet for at få erstatning for udbyttesagens tabte milliarder.