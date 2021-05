Tiltale: Chauffør efterlod døende mand hos hans hustru

Automatisk oplæsning

»Ring 112, ring 112«.

Det skulle en chauffør, som netop havde kørt en ældre mand hjem fra Hvidovre Hospital, have udbrudt, da den ældre mand besvimede i opgangen til sin lejlighed.

En halv time efter episoden afgik den ældre mand ved døden.

Tirsdag sidder chaufføren på anklagebænken i Retten i Glostrup. Her er den 56-årige chauffør anklaget for at overlade det til mandens hustru at ringe efter hjælp og selv forlade stedet.

Ifølge tiltalen efterlod han den ældre mand i en hjælpeløs tilstand uden at sikre sig, at han fik tilstrækkelig hjælp, selv om han var i chaufførens varetægt.

Da ambulance og ambulancelæge nåede frem, stod mandens liv ikke til at redde, og han blev erklæret død.

Var bevidstløs og havde vejrtrækningsproblemer

Manden menes at være død som følge af hjertestop eller blødning inden for kraniet.

Episoden skete den 12. december sidste år.

Chaufføren er sekundært tiltalt for en mildere paragraf for at undlade at hjælpe manden efter evne, selv om det var muligt for ham uden særlig fare.

Ifølge anklageskriftet var den ældre mand bevidstløs og havde tydelige vejrtrækningsproblemer, efter at han faldt om i opgangen på vej op til sin og hustruens fælles lejlighed på første sal.

Her overlod han ifølge tiltalen den bevidstløse mand til hustruen og gav hende besked på at ringe 112.

Anklageren har nedlagt påstand om, at chaufføren, der ifølge B.T. var ansat hos Movia, skal frakendes retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring i en periode.

Hverken forsvarer eller anklager vil kommentere sagen før den starter.

