Jysk borgmester: Regeringen bryder sit løfte, hvis udrejsecenter bliver liggende

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har efter et møde med Folketingets ordførere tirsdag aften besluttet at droppe planerne om et udrejsecenter på Langeland.

Dermed bliver de omkring 130 tiltænkte beboere på et nyt udrejsecenter boende på Kærshovedgård nær Bording og Ikast i Midtjylland.

»Jeg har lige talt med borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, og jeg forstår godt, at han er lidt træt af situationen«, siger Mattias Tesfaye til DR.

»Jeg synes, at de (borgerne i området, red.) har båret en stor opgave på vegne af hele det danske samfund i nogle år. Og det er regeringens holdning, at de burde aflastes«.

Men regeringen bryder et løfte, hvis de 130 udviste, kriminelle udlændinge fra Kærshovedgård forbliver på udrejsecentret. Det mener Simon Vanggaard (DF), der er 1. viceborgmester i Ikast-Brande Kommune, hvor centret ligger.

»Socialdemokratiet gik til valg på at finde en løsning, en anden løsning end øen Lindholm. Det løfte ser de ud til at bryde her, og det synes jeg, er stærkt utilfredsstillende«.

»Fordi det er en dårlig løsning med Kærshovedgård lige nu«, siger Simon Vanggaard.

1. viceborgmesteren kalder de udviste kriminelle på udrejsecentret for ’en markant del af bybilledet’ i Bording og omegn.

En opgørelse fra kommunens hjemmeside viser, at der 1. januar 2017 boede 2326 personer i Bording. Og en række af dem er ifølge 1. viceborgmesteren utrygge ved at have udrejsecentret i nærheden.

»Man ved ikke, hvad man får, og der er ikke ro i maven ved rigtig mange af vores borgere i Bording og omegn. Det er utilfredsstillende«, siger han.

»Det synes jeg, man skal have løst. Det virkede det også til, at ministeren var indstillet på. Lige indtil i aften (tirsdag, red.)«, siger Simon Vanggard.

Han foreslår selv – ligesom blå blok længe har gjort – at få udrejsecentret på øen Lindholm i Stege Bugt, alternativt i Grønnedal på Grønland.

»Et tredje alternativ er, at når man er på et udrejsecenter, så skal man være på et udrejsecenter. Du skal ikke have adgang til samfundet«, siger han.

Udrejsecenter Kærshovedgård har siden 2016 huset afviste asylansøgere. Det har tidligere været et åbent fængsel.

