Oppositionen: Regeringen må komme med nye forslag til udrejsecenter

Det er ifølge flere partiledere i oppositionen et svigt, at regeringen ikke går i gang med at finde en ny placering til et udrejsecenter - såsom på øen Lindholm som den tidligere regeringen foreslog.

»Helt uforståeligt svigt, at regeringen dropper at flytte udvisningsdømte kriminelle væk fra Kærshovedgård i Midtjylland. Det løser absolut ingen problemer, og det er helt urimeligt at efterlade lokalområdet i utryghed på ubestemt tid«, skriver Venstre formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Twitter.

Kommentaren kommer i kølvandet på regeringens beslutning om droppe Langeland som stedet for et nyt udrejsecenter og fastholde det nuværende udrejsecenter på Kærshovedgård i Midtjylland. Det sidste er ifølge regeringen et resultat af, at oppositionen sammen med støttepartiet SF har erklæret sin modvilje mod et nyt center på Langeland.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at der fortsat påhviler et ansvar på regeringen for at finde en placering til et nyt udrejsecenter.

»Regeringen har lovet midtjyderne, at de her personer skal flyttes fra Kærshovedgård. Det løfte må stå ved magt«, siger han.

»Nu bliver det ikke på Langeland. Så må regeringen komme med nye bud«.

»Hvis regeringen holder fast i at holde de her mennesker på Kærshovedgård, så bryder de et klart løfte fra valgkampen om, at de vil finde et nyt udrejsecenter til de her mennesker«.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har modsat bedt det flertal i Folketinget, der ikke ville have et udrejsecenter på Langeland, om at tage ansvar.

Den opfordring giver De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ikke meget for. Han mener, at ministeren bærer ansvaret for, at der nu ikke er flertal for nogen løsning.

»Han har været for hurtigt ude og sige Langeland, når enhver kan se, at det byder man ikke det lille lokalsamfund«, siger Søren Pape Poulsen, der ikke kan forstå, hvorfor regeringen opgiver at lave et nyt udrejsecenter.

»Han skal stoppe med at være bitter over det her«.

Ifølge De Konservatives formand er det ikke en vej frem at splitte de 130 tiltænkte beboere ud over hele landet, sådan som De Radikale og SF har foreslået.

»Det tror jeg ikke, er en løsning af hensyn til ophold- og meldepligt. Det er en teoretisk løsning«, siger han.

ritzau/Pol