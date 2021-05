Regeringen vil gøre de store byer grønnere, men glemmer, at ikke alle store byer er København

Med grønne fodboldbaner som bagtæppe for onsdagens pressemøde præsenterede regeringen sit udspil ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’.

»I dag påtager regeringen sig endnu en opgave, som mange har påstået er umulig, nemlig et opgør med centraliseringen af Danmark. Vi skal have en stærk hovedstad, vi skal have velfungerende provinsbyer, små bysamfund og et levende landdistrikt«, forklarede Mette Frederiksen, inden hun fastslog, at dagens udspil dog handlede om byerne.