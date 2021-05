Mand tjente over en million på kokainhandel

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

To mænd er ved Retten i Glostrup dømt for omfattende narkohandel i Hvidovre.

En 30-årig mand er idømt otte års fængsel for handel med kokain. Han har udbedt sig betænkningstid, så han vil overveje, om han skal anke dommen.

En 29-årig mand er dømt for at have hjulpet ham og har fået fem et halvt års fængsel. Han modtager dommen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige er dømt for at have tjent over en million kroner på narkohandlen.

Omfattende narkohandel

Retten valgte derfor at konfiskere et tilsvarende beløb, da dommen faldt i dag.

Da en ejendom, som han havde råderet over i Hvidovre, blev ransaget i oktober sidste år, fandt politiet omkring et kilo kokain.

Anklager Michelle Lindegaard er tilfreds med dommen.

»Den afspejler, at der er tale om omfattende narkohandel«, siger hun til Ritzau.

ritzau