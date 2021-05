Endnu en demonstrant slipper for dobbeltstraf

En 23-årig mand modtog onsdag eftermiddag en dom på 1 års fængsel for kast af en øldåse mod politiet samt for at smide et par borde og stole ud på Nørrebrogade under to forskellige coronademonstrationer i januar, der var vendt mod regeringens håndtering af krisen.

Byretten ville dog ikke straffe manden efter den stærkt omdiskuterede paragraf 81 d, sådan som anklagemyndigheden ellers krævede det, og sådan som det fremgår af Folketingets hastevedtagne bestemmelse om dobbeltstraf til coronarelateret kriminalitet.