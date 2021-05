Professor: Man har de senere år set et skred, hvor danske politikere går til kanten af menneskeretten

Når justitsminister Nick Hækkerup (S) nu afviser, at en dom om tiggeri fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Schweiz skal medføre lovændringer i Danmark, skal det ses i sammenhæng med en tendens de senere år.

Sådan lyder vurderingen fra Mikael Rask Madsen, professor og leder af Center for Internationale Domstole ved Københavns Universitet.

»Man har de senere år set et skred i dansk politik, hvor man har fokuseret meget på, at man skal gå til grænsen af menneskerettigheder og ikke overimplementere domme fra Menneskerettighedsdomstolen, og det er måske det, det her er et udtryk for. Man tager risikoen – det, man blandt jurister kalder procesrisikoen«, siger Mikael Rask Madsen, der har læst et længere notat fra ministeriet om sagen.