Flere er langtidsledige - ny aftale skal få dem i job

Antallet af langtidsledige er steget med flere end 15.000 personer under coronaudbruddet, og det skal der gøres noget ved.

Derfor har et bredt politisk flertal besluttet at afsætte godt 160 millioner kroner til en midlertidig indsats over for gruppen.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet fredag i en pressemeddelelse.

Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig mindst 80 procent af tiden det seneste år.

Særligt langtidsledige over 50 år er i risiko for at sidde fast i ledighed. Derfor målrettes flere af tiltagene dem.

Blandt andet skal der være et tilskud på 20 kroner i timen til virksomheder, der ansætter langtidsledige over 50 år på den eksisterende løntilskudsordning.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Konservative og Enhedslisten.

