a Striden i luften over Hviderusland rammer flyselskaberne

RYANAIR-SAGEN KORT

Søndag den 23. maj fik piloterne i et Ryanair-fly over Hviderusland ordre til at lande i lufthavnen i hovedstaden Minsk. At det var alvor stod klart, da et Mig-29-kampfly dukkede op for at ledsage passagerflyet.

Flyet var på vej fra Grækenland til Litauen, da det blev opbragt.

Om bord var den 26-årige Roman Protasevitj, der er en markant modstander af den hviderussiske diktator Aleksander Lukasjenkos regime. Han blev taget af myndighederne, da flyet var landet.

Den officielle begrundelse for aktionen mod det europæiske fly var, at der var kommet en bombetrussel mod flyvet. Den har siden vist sig at være sendt efter at flyets piloter fik besked på at lande i Minsk.

Flyets rute, som den blev registreret på Flightradar.

Vis mere