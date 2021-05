Poul Schlüter i ord: »Vi bliver nødt til at vælge mellem pest og kolera – muligvis influenza«

»Jeg kan næsten ikke se, hvordan dette skal ende, uden at vi kommer i regering. Men vi bliver nødt til at vælge mellem pest og kolera – muligvis influenza«.

Sagt på et konservativt gruppemøde kort før regeringsdannelsen i september 1982.

»Husk på: Det er jo ikke en adgangsbetingelse for at sætte kryds ved liste C, at man er konservativ i gammeldags forstand. Det er jeg jo ikke engang selv. Jeg er ikke-socialistisk og moderat i hele min holdning«.

Politiken